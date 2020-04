Siracusa, fase 2: Sorbello "Pensare ad un sostegno per le donne che lavorano e hanno figli"

Asili chiuse, scuole chiuse, nonni in quarantena: il rientro al lavoro, nella fase 2, sarà drammatico per le famiglie. A dirlo è Salvo Sorbello, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Siracusa

"Le famiglie, - spiega - che anche in questo periodo hanno dimostrato di essere il vero welfare, la reale rete di protezione, prendendosi cura di tutti senza piangersi addosso, non possono e non debbono essere abbandonate a se stesse, magari con soltanto poche centinaia di euro che arrivano chissà quando e con misure di sostegno che andrebbero tutte comunque calibrate sulla base del numero dei figli, perché le famiglie non sono tutte uguali. Ci sono quelle con più figli, le famiglie mononucleare, le famiglie con disabili più o meno gravi, quelle con anziani anche non autosufficienti ecc."