Pachino, la Rsa inaugurata in estate: presto la riapertura

La Rsa di Pachino sarà inaugurata in estate e resa fruibile ai cittadini. A dare l'annuncio è l'Asp di Siracusa, smentendo la mancata riapertura.

A causa dell'emergenza Coronavirus, si legge in una nota dell'Asp, erano stati sottratti gli arredi di alcune stanze per potere contribuire ad affrontare in tutta emergenza l'allestimento di posti Covid nelle more che venisse completata la consegna delle forniture.

Ma questo non comprometterà nulla.

"Ho dato mandato agli uffici di provvedere entro 15 giorni a ripristinare le condizioni delle stanze della Rsa - rassicura il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - rimettendo ogni cosa al loro posto affinché, definita la gara per la gestione, oramai alla fase conclusiva, la RSA possa essere aperta dopo tante vicissitudini e divenire finalmente una realtà per la cittadinanza".