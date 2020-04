Siracusa e provincia, contenimento sanitario: passeggiate e visite agli amici. Ancora tante le sanzioni

Continuano le operazioni dei Carabinieri nell'ambito del contenimento sanitario, necessario per far fronte all'emergenza Coronavirus, a Siracusa, Floridia, Carlentini, Villasmundo, Francofonte, Sortino, Ferla, Augusta, Noto, Rosolini, Palazzolo Acreide, Pachino ed Avola.

Diverse le persone sorprese a circolare, a volte anche a bordo di autovetture, solo per una passeggiata.

In particolare, a Rosolini un gruppetto ha dichiarato di essere andato in visita da amici.

Un 63enne a Palazzolo Acreide è stato sanzionato per essere uscito per disfarsi di vecchie suppellettili.

E poi a Noto, Avola e Pachino sono stati controllati e sanzionati alcuni soggetti che hanno affermato di essere usciti per recarsi a casa di fidanzate o di parenti; uno ha addirittura dichiarato di essere stato a casa di un amico per montare un elettrodomestico.

Si ricorda che le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro