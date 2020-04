Pachino, eroina in dosi all'interno di un accendino: arrestato 18enne

Alcuni grami di eroina erano già confezionati per done e nascosti all'interno di un accendino. La scoperta dei Carabinieri a Pachino, a seguito di perquisizione personale e domiciliare in casa di Salvatore Mizzi, 18 anni,di Noto, già conosciuto alle Forze di Polizia.

I militari hanno inoltre rinvenuto la somma di 50 euro, sequestrata perchè ritenuta frutto dell'attività di spaccio.

L'uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.