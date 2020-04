A Siracusa le telecamere di Non è l'Arena, domani in onda

Tornano in città le telecamere di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti, in onda domani sera alle 20.35 per una breve fascia dedicata all'emergenza Coronavirus.

Dalle prime indiscrezioni, pare che al centro del dibattito ci sarà il caso Calogero Rizzuto e i presunti ritardi nell'individuazione del virus. Sotto i riflettori anche la sanità locale.