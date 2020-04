A Solarino disposto l'obbligo di mascherine per tutti

Tutta la popolazione dovrà utilizzare la mascherina per uscire di casa, anche artigianale. A disporre il provvedimento è un'ordinanza a firma del sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo.

Il primo cittadino, così, segue la scia del Comune di Noto, primo in provincia di Siracusa a chiedere l'obbligo delle mascherine ai cittadini.

A Solarino, inoltre, i commercianti sono invitati a inibire l'ingresso a coloro che non rispettano l'obbligo