Coronavirus, Trump annuncia "tre fasi per riaprire l'America"

re fasi per riaprire l'America e far tornare a girare l'economia, ormai sull'orlo di una Depressione. Donald Trump presenta le linee guida per tornare alla normalità e alla fine rimanda ai governatori dei singoli Stati la decisione su quando aprire, rinunciando a quella 'totale autorità' decisionale che aveva rivendicato nei giorni scorsi.

Intanto continua a salire senza sosta negli Usa il numero dei decessi per coronavirus: in ultime 24 ore è volato a un record di oltre 4.500, secondo quanto emerge da un'analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University.