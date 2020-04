Siracusa, riaperto da 4 giorni il Centro comunale Raccolta Stentinello: lunghe code

E' stata riaperta giorno 14 il Centro comunale Raccolta Stentinello, in contrada Targia, a Siracusa, dopo settimane di chiusura nel rispetto del decreto anti Coronavirus.

Lunghe code, ad ogni ora del giorno, si registrano ancora oggi per usufruire del servizio.

Gli orari del Centro di raccolta osserva i consueti orari, ma bisogna rispettare gli ingressi scaglionati per limitare le presenze contemporanee di più persone e per rispettare le prescrizioni imposte dal decreto.

Rimane ancora chiuso il centro di raccolta di Arenaura.