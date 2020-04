Siracusa, Dario Tota: "Siano garantite le mascherine a tutti i cittadini"

“Arriviamo alla fase 2 e successive preparati. Il sindaco inizi con un’ordinanza che obblighi all’uso di mascherine in luogo pubblico".

Lo ha dichiarato Dario Tota, ex consigliere e assessore comunale di Siracusa, che, inoltre, suggerisce l'istituzione di uno sportello ad hoc per la consegna delle mascherine di protezione ad ogni cittadino Siracusano, che ne faccia richiesta.

“Non dobbiamo abbassare la guardia - insiste Tota - se disgraziatamente dovesse esserci il ritorno del virus, anche dopo mesi dal raggiungimento di buoni livelli di contenimento, dobbiamo essere pronti ad affrontarlo: per questo non si deve demordere e piuttosto continuare con le attività di prevenzione. I cittadini - conclude Tota- devono essere in possesso di adeguati strumenti di protezione, ma vi deve essere un piano di protezione specifico, in grado anche di chiudere ermeticamente in caso di emergenza una o più parti della città".