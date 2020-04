Riaprono alcune sedi degli uffici postali a Siracusa, Augusta e Pachino

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali in provincia di Siracusa. Dalla prossima settimana torna operativa la sede di viale Teracati e, in provincia, gli uffici di Augusta (via Dieci Ottobre) e Pachino 1 (via Giovanni Pascoli).

La riapertura è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, oltre che di accurate procedure di sanificazione delle sedi.