Siracusa, la Cgil all'Asp: "Si chieda la collaborazione di Emergency"

"L'Asp di Siracusa abbia il buon senso di chiedere aiuto e collaborazione come sta accadendo in altre parti del Paese con risultati apprezzabili". Cos' torna ad intervenire sul tema della gestione dell'emergenza coronavirus il segretario generale della Cgil, Roberto Alosi, che propone di avanzare la richiesta di collaborazione ad Emergency:

"Si chieda - scrive Alosi - l’intervento di una task force medico-logistica della Ong che, per esperienza fatta sul campo nella gestione di epidemie complesse, sia capace di combattere in sicurezza la diffusione del virus nel nostro territorio. Serve alle nostre strutture sanitarie - conclude - per minimizzare il rischio di contagi all’interno degli ospedali e non solo".