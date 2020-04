Priolo, emergenza covid-19: sbloccate nuove risorse economiche

Approvate ieri sera dal Consiglio comunale di Priolo le variazioni di bilancio che consentiranno di erogare aiuti per famiglie, commercianti, artigiani, partite Iva, società sportive, per far fronte alla crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus. Si tratta di fondi statali e regionali vanno ad aggiungersi 570 mila euro stanziati dall’Amministrazione Gianni, per un totale di 970 mila euro.

In apertura di Consiglio, l’Assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana, ha ricordato come, ancor prima dell’inizio dell’emergenza, l’Amministrazione comunale abbia attuato interventi di sostegno mirati, per aiutare i cittadini con maggiore difficoltà. Sono 452 le famiglie di Priolo che hanno usufruito dei contributi comunali. Da lunedì saranno in consegna i nuovi voucher, così suddivisi: 300 euro saranno assegnati a chi vive da solo, 400 ai nuclei familiari composti da due persone, 600 a quelli formati da 3 componenti, 700 euro per i nuclei familiari composti da 4 persone e 800 per 5 o più componenti.

Il Sindaco, Pippo Gianni, ha voluto fare un plauso a tutto il Consiglio per il supporto, ai dipendenti del Comune, ai Dirigenti e in particolare all’ufficio di Solidarietà Sociale, “La nostra priorità sono i cittadini - ha concluso il primo cittadino - e, se necessario, attingeremo fondi da altri capitoli per far fronte alle esigenze della popolazione”.