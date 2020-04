Siracusa e provincia, controlli a cittadini ed esercizi commerciali

Diverse le sanzioni elevate dalla Polizia di Stato per la violazione delle misure di contenimento sanitario dettate dal Governo e dal Presidente della Regione Sicilia per limitare la diffusione del virus Covid 19. Agenti delle Volanti, nella serata di ieri, hanno controllato 12 veicoli e identificato 12 persone. A Ortigia un uomo di 36 anni è stato sanzionato perché fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Ad Avola, multato un uomo di 39 anni perché non ha rispettato il divieto di abbandonare il proprio Comune di residenza. Infine, nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, sono state controllate 36 attività commerciali, risultate tutte in regola. Un uomo di 36 anni è stato trovato fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo. L’uomo ha dichiarato che si stava recando in campagna per dar da mangiare ai cani.