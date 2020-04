Siracusa e Lentini, l'Asp nomina i direttori sanitari provvisori dei due ospedali

Il direttore del Dipartimento dei Servizi e dell’Area Igienico organizzativa Rosario Di Lorenzo e il direttore del Dipartimento Area Chirurgica Giovanni Trombatore sono stati nominati, in via provvisoria, rispettivamente direttore medico ad interim dell’ospedale Umberto I di Siracusa e direttore ad interim dell’ospedale di Lentini.

Il provvedimento interviene per sostituire il direttore medico dei due presidi ospedalieri Giuseppe D’Aquila, assente temporaneamente, per quindici giorni e comunque fino al rientro del titolare.

"La direzione generale - si legge in una nota - ha ritenuto necessario procedere con urgenza alla individuazione dei due sostituti stante l’emergenza epidemiologica in corso, al fine di continuare a garantire una efficiente erogazione dei servizi sanitari e rispettare i livelli minimi di assistenza".