Siracusa, positivo al Covid-19 il direttore di geriatria Alfio Cimino: lievi sintomi

Tampone positivo per il direttore di Geriatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa, Alfio Cimino.

Per fortuna i sintomi sono lievi: il dottore Cimino è a casa e osserverà la quarantena di 15 giorni al termine della quale effettuerà un nuovo tampone.

Ci ha riferito un messaggio forte da veicolare: "Esprimo l'auspicio che si completi al più presto la sanificazione e che riaprano i reparti di Medicina, Geriatria e la Stroke Unit perché la città capoluogo della provincia non può rimanere senza servizi importanti, essenziali per la salute dei cittadini".