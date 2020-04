Siracusa, Gradenigo: "Ripensare ad un trasporto sempre più sostenibile"

Mai come questo momento, in cui il Covid ha cambiato le abitudini cittadini, ripensare al trasporto in termini di sostenibilità diventa importante. A dirlo è Carlo Gradenigo, ex consigliere comunale.

"È essenziale a partire da subito - dice Gradenigo - realizzare quel sistema di infrastrutture base che sono le corsie riservate a bus e biciclette, diffondere e aumentare il numero delle rastrelliere e parcheggi custoditi per biciclette con particolare riguardo a zone commerciali e aree di interscambio come la stazione ferroviaria, incentivare l'acquisto privato della bicicletta anche a pedalata assistita e sostituire il preistorico concetto macchina/parcheggio, con un mezzo di trasporto individuale (la bicicletta) che sulle brevi distanze cittadine (Casa/Scuola/Lavoro) garantisce velocità di spostamento, attività fisica e quel distanziamento sociale al quale saremo ancora soggetti per diverso tempo".

Il tutto porterebbe anche un risparmio importante per le famiglie