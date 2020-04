Siracusa, coronavirus: Articolouno "Si cambino i vertici Asp e si attrezzi un Covid Hospital provinciale"

Cambiare la guida dell’Asp siracusana e attrezzare un Covid Hospital provinciale. I due provvedimenti sono sollecitati al governo regionale da Pippo Zappulla e Antonino Landro segretario regionale e provinciale di Articolouno.

"Gli errori, i danni e i guasti prodotti gridano vendetta - si legge in una nota dei dueesponenti di Articolouno - E’ ormai chiaro che la struttura mista è fallimentare e pericolosa di fronte ad una emergenza, peraltro, con cui si dovrà convivere per un tempo ancora indefinito".

In chiusura Zappulla e Landro chiedono anche l'intervento del Ministro Speranza.