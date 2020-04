Erogazione cassa integrazione, Ficara e Zito denunciano la lentezza della Regione

"I ritardi accumulati dalla Regione allontanano il momento della liquidazione delle spettanze a chi ne ha diritto".

Puntano così il dito contro la Regione siciliana il parlamentare Paolo Ficara e il deputato regionale Stefano Zito del Movimento 5 Stelle

"Solo dalle 12 del 7 aprile è possibile presentare le domande degli aventi diritto e per i neo-assunti è stata richiesta nuova pratica. Il governo nazionale è stato tempestivo, la Regione però sta affossando economicamente questi lavoratori. Altre undici regioni hanno già attivato il collegamento con l'Inps che adesso erogherà la cassa direttamente ai lavoratori. Da noi l'assessore Scavone che fa? Musumeci, fate presto!" - dicono i due - "E questo succede mentre l'Inps ha invece rispettato i tempi ed erogato il bonus da 600 euro agli autonomi e messo in moto le liquidazioni relative alla cassa integrazione, con un tempo decisamente più rapido rispetto ai normali 2, 3 mesi. La Regione Siciliana purtroppo brilla anche in questo caso per altisonanti annunci e poca concretezza. Siccome parliamo di lavoratori e di famiglie lasciate senza sostegno, si faccia in fretta come il governo nazionale ha fatto e disposto", la posizione di Zito e Ficara.