Lentini, tentato furto in una scuola: 2 stranieri in manette

Due ventenni stranieri, un dominicano Gomez Victoria Omar Rafael De Jesus, e un marocchino Bachar Yazid incensurato, sono stati arrestati per tentato furto ai danni dell’istituto comprensivo "Riccardo da Lentini" in via Focea, a lentini.

I due, dopo aver forzato la finestra di un corridoio, si sono introdotti all’interno della scuola dove hanno prelevato alcuni personal computer. L'arrivo dei Carabinieri ha messo fine alla loro loro azione. I due hanno tentato la fuga ma sono stati catturati.

Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.