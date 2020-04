Canicattini Bagni, carenza idrica estiva: pronta l’installazione di contatori

Saranno installati, a breve, contatori all’ingresso delle condotte che servono le varie contrade. Il Comune di Canicattini Bagni, così, si prepara a prevenire i disagi estivi della carenza di acqua potabile.

I lavori di installazione dei contatori all’ingresso delle condotte che servono le varie contrade, per monitorare l’acqua in entrata nella zona, mentre altri contatori controlleranno le varie utenze.

"Come Amministrazione comunale vogliamo ricordare – aggiunge l’Assessore Savarino – che il consumo medio di acqua per ogni famiglia è calcolato in 20 metri cubi al mese, per cui attraverso i contatori che installeremo avremo finalmente un quadro reale dell’uso che se ne fa, sapendo che la legge ne prevede solo l’uso domestico. L’uso improprio oltre a causare disservizi alle altre contrade e alle utenze del centro abitato, come purtroppo si è verificato in queste ultime estati, crea un danno rilevante anche a tutte le attività produttive della città, in questo momento già in ginocchio per l’emergenza contagio Covid-19. Con l’installazione di questa rete di contatori gli uffici comunali avranno così il costante dato della portata di acqua che arriva dai serbatori e dell’uso che poi le utenze ne fanno, per cui diventa facile intervenire e porre rimedio ad eventuali violazioni che, ricordo, sono soggette a pesanti sanzioni amministrative e a denunce".