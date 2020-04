Siracusa e provincia, sorpresi a fare jogging o in giro in auto: sanzionati

Ancora sanzioni elevate dai Carabinieri per violazioni alle norme di contenimento sanitario.

A Siracusa, tre stranieri sono stati sorpresi all’alba mentre si intrattenevano a conversare in strada, creando un assembramento; a Cassibile due giovani, controllati a bordo di un’autovettura e provenienti da un altro comune, sono stati sanzionati poiché circolavano senza valido motivo; a Carlentini un 30enne è stato sanzionato poiché sorpreso mentre faceva “jogging” in strada; ad Avola e Noto, in diversi soggetti sono stati sanzionati mentre si trovavano a passeggio per le vie cittadine senza una giustificata motivazione. Spicca il caso di un 54enne che ha tentato di giustificarsi dicendo di essere andato a trovare la compagna.