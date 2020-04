Avola, trovato un uomo senza vita: indagini in corso

E' stato trovato, oggi, dai Carabinieri, il corpo di un uomo senza vita ad Avola. Si tratta di un 57enne di Avola. Il suo corpo è stato ritrovato sul posto di lavoro.

Da una prima ricostruzione pare che l'uomo sia morto per cause naturali, e quindi che il decesso sia dovuto ad un malore.

Indagini in corso dei Carabinieri di Noto