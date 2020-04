Il sindaco Italia risponde ad Amo Siracusa: "Non è prevista l’installazione di antenne 5G"

Quelle che si stanno installando in città al momento non sono antenne 5G, dispositivi a cui l'amministrazione comunel è contraria.

Così il sindaco Francesco Italia replica alla nota di ieri del gruppo Amo Siracusa.

"Allo stato attuale l’allarme creato ed il rischio eventuale e non accertato per la salute appare molto più elevato rispetto al beneficio prospettato - dice il primo cittadino - Non è attualmente prevista l’installazione di questo tipo di antenne a Siracusa. La giunta non ravvede l’esigenza di esprimersi favorevolmente per la loro installazione. Ciò non toglie che alla luce di una successiva valutazione, nuove evidenze scientifiche in un senso o nell’altro, anche noi potremo rideterminarci di conseguenza"