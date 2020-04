Nel Palermitano, anziano morto dopo tentativo di rapina finito male

Dopo 7 mesi di indagini svolta nell'omicidio di un anziano che, secondo i Carabinieri, sarebbe stato ucciso a seguito di un tentato furto finito male.

Sono finiti in manette Donald Cucchiara Di Leo, 35 anni, Dario La Perna, 34 anni, Francesco Lo Piccolo, 34 anni, Gaspare Polizzi, 27 anni.

Secondo quanto accertato dai carabinieri i quattro si sarebbero introdotti nell'abitazione dell'anziano per rubare contanti e preziosi che l'uomo era solito nascondere in casa. Lo avrebbero legato a mani e piedi ma l'anziano, già affetto da patologie pregresse, sarebbe morto come conseguenza di quel trattamento.