Siracusa, la solidarietà della Curva Anna: buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Anche la Curva Anna ha deciso di spendersi per la comunità siracusana in un momento di grande emergenza determinata dal coronavirus, raccogliendo 720 euro da destinare alle famiglie più bisognose.

"Non abbiamo voluto fare una semplice spesa – dice il direttivo della Anna – ma abbiamo preferito suddividere il denaro in buoni spesa affinché ogni famiglia possa acquistare quello di cui ha più necessità".

La somma raccolta è stata suddivisa in 24 buoni spesa di 30 euro più un contributo in merce, offerto dal supermercato Conad, che verranno distribuiti dagli stessi ultras aretusei.

"Vogliamo pensare a chi, in questo momento – dice il direttivo della Curva Anna – non sta passando un buon periodo e sappiamo che, seppur con un piccolo contributo, possiamo donare un momento di respiro a famiglie che stanno vivendo in un dignitoso silenzio le proprie difficoltà".