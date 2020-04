Siracusa, raccolta fondi dell'Avis: acquistato un ecografo portatile e 10 caschi per la ventilazione

Va avanti la raccolta fondi avviata dall’Avis Comunale di Siracusa il 12 marzo per l’acquisto di presidi per le unità di rianimazione degli ospedali della provincia di Siracusa.

Ad oggi sono stati raccolti in totale 19.220 euro di cui sono stati già spesi in totale 16.000 euro, di cui 12.000 spesi per l’acquisto di un nuovo ecografo portatile ad alta risoluzione che è già stato consegnato giovedì 9 aprile al reparto di rianimazione dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, e 4.000 euro per l’acquisto di 10 caschi Cpap per la ventilazione assistita non invasiva, che sono già stati ordinati ma non ancora consegnati.

Rimangono in attivo 3.220 Euro che verranno spesi per acquistare del materiale necessario al laboratorio di analisi Covid-19 dell’Ospedale Umberto I di Siracusa. Pertanto l’Avis Comunale di Siracusa ha deciso di mantenere ancora attiva la raccolta fondi anche per le prossime settimane.

L’Alfa Caravan di Siracusa, inoltre, in questi giorni ha messo a disposizione dei tecnici del laboratorio Covid-19 del nostro ospedale un camper per ristorarsi durante le ore di riposo.

Le donazioni possono essere ancora effettuate: presso la sede dell’Avis Comunale di Siracusa di Via Von Platen o tramite bonifico bancario

IBAN: IT05D0871317100000000001739

Causale: “Donazione Covid-19” seguito da nome, cognome e codice fiscale del benefattore.