Siracusa, il Comune non riscuoterà la tassa di soggiorno del 2020

Il Comune di Siracusa non riscuoterà per tutto il 2020 la tassa di soggiorno versata dagli ospiti delle strutture ricettive. Inoltre, il versamento dell'imposta incassata da gennaio a marzo di quest'anno potrà avvenire nel 2021.

La proposta di giunta, che rientra nell'ambito delle iniziative adottate per andare incontro al sistema produttivo locale, è stata inoltrata per l'approvazione finale al commissario straordinario, che svolge le funzioni del consiglio comunale.