Portopalo, sbarco migranti: 75 tamponi negativi al Covid 19 (compreso quello del sindaco Montoneri)

Sono risultati negativi al Coronavirus 75 su 77 migranti sbarcati lo scorso 14 aprile a Portopalo di Capo Passero.

Come si ricorda, in due sono stati ricoverati all'Ospedale Di Maria, ad Avola, per lesioni durante lo sbarco. Di questi due si attendono notizie nelle prossime ore ma, tutti gli altri sicuramente non hanno contratto il virus.

Un'altra buona notizia è che anche il sindaco Gaetano Montoneri è risultato negativo. Il primo cittadino, infatti, presente sul posto durante le operazioni di sbarco, si è sottoposto volontariamente al tampone.

I 75 migranti al momento si trovano a Siracusa, in una struttura in zona Pantanelli