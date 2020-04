Avola, Coronavirus: negativo il tampone per 30 operatori sanitari. Il sindaco Cannata "Nessun focolaio al Di Maria"

Sono 30 i risultati dei tamponi effettuati su personale sanitario all'interno dell'Ospedale Di Maria di Avola, tutti risultati negativi al Coronavirus.

"Una buona notizia", commenta il sindaco Luca Cannata, il quale conferma l'assenza del focolaio all'interno del nosocomio.

Il primo cittadino rassicura anche sulla sanificazione della struttura e spegne la polemica sollevata da altri fonti che annunciavano 12 casi di positività in Ospedale.

Bisogna aggiungere che altri tamponi sono stati effettuati, di cui i risultati si avranno nelle prossime ore. Come si ricorda, in Ospedale ad Avola è stato accertato, nei giorni scorsi, un solo caso di Covid 19.