Amo Siracusa su installazione antenne 5G: "Sospendere l'installazione"

Sospendere immediatamente l'installazione dei ripetitori per il sistema 5G. Ad avanzare la richiesta al sindaco di Siracusa sono Mario Bonomo e Gaetano Cutrufo, del gruppo Amo Siracusa.

"Riteniamo doveroso da parte della amministrazione un'approfondita valutazione della tematica e una posizione chiara sul percorso da intraprendere a tutela della salute dei cittadini. - si legge in una nota a firma Amo Siracusa - Pertanto chiediamo al Sindaco di Siracusa l'immediata sospensione dell'installazione di tale tecnologia nel territorio del nostro Comune in attesa che non si sarà acclarata la totale innocuità per i cittadini di queste antenne, dichiarandoci totalmente contrari alla loro istallazione