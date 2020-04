Augusta e Floridia, nuovo rinvio per le elezioni amministrative: se ne parla in autunno

Devono essere rinviate al prossimo autunno le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali in Sicilia.

La decisione del governo Musumeci va nell direzione de contenimento sanitario e del contrasto dei rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus nell'Isola. Il periodo individuato è tra l'11 ottobre e il 6 dicembre.

La delibera della giunta, che approva il disegno di legge proposto dell'assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, è stata già pubblicata sul sito web della Regione Siciliana e inviata all'Ars per l'avvio dell' iter parlamentare.

Per la provincia di Siracusa sono interessati al voto i Comuni di Augusta e Floridia, entrambi con il sistema proporzionale.