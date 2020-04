Siracusa, da Prestigiacomo 2 emendamenti al "Cura Italia": commissari per nuovi ospedali e stop alle tasse

Due emendamenti presentati dal deputato nazionale Stefania Prestigiacomo al decreto ‘Cura Italia’.

Con il primo chiede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri: "Consentirebbe di velocizzare, specie dopo l’emergenza Covid che ha messo in luce diverse problematiche, l’iter per la realizzazione di nuovi ospedali, opere che andrebbero portate a termine in pochi mesi, seguendo la logica emergenziale usata per il Ponte Morandi a Genova".

Il secondo emendamento riguarda la sospensione dei pagamenti di tutte le tasse e di tutti i versamenti verso la Pubblica Amministrazione, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

"I versamenti, se la maggioranza accoglierà questa mia proposta, resteranno sospesi per 18 mesi dalla fine dell’emergenza Coronavirus e potranno poi essere pagati in unica soluzione o fino a un massimo di 36 rate mensili. Questo - spiega - per consentire a tutte le aziende, grandi e piccole, ai professionisti, alle partite Iva, di avere un periodo per recuperare giro d’affari e liquidità dopo il fermo del lockdown”.