Siracusa, consegnati all'Umberto I quattro ventilatori polmonari donati dal Fondo Sociale ex Eternit

Sono stati consegnati, questa mattina, al reparto di Terapia intensiva del Covid Center dell’ospedale Umberto I di Siracusa, 4 ventilatori polmonari donati dal Fondo Sociale ex Eternit.

Si tratta di ventilatori polmonari di ultima generazione in grado di eseguire tecniche di ventilazione d’avanguardia per la gestione clinica dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta.

Gratitudine è stata espressa dall'Asp