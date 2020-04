Siracusa, chiesti percorsi sicuri per i pazienti oncologici in Day Hospital

"Dobbiamo sapere in tempi brevi se all'ospedale Di Maria di Avola, dove è stato trasferito il reparto di Oncologia dell'Umberto I, sono stati organizzati percorsi differenziati per chi si deve sottoporre a cure in Day Hospital quali l'infusione di Chemioterapia".

A chiederlo è Mirella Abela della Consulta Pazienti Oncologici Siracusani.

"Non è possibile andare oltre, i pazienti oncologici non possono essere lasciati al caso, la classe politica, tutta, a prescindere dal colore, deve difenderli da questa eutanasia annunciata".