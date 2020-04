Siracusa, tentato furto nella notte all'istituto comprensivo Chindemi

Tentato furto nella notte ai danni dell'istituto comprensivo di Siracusa.

I ladri, dopo aver scardinato la porta d’ingresso, si sono diretti verso le aule interne, ma hanno dovuto desistere dal loro intento per il pronto intervento dei Carabinieri. Si sono dati alla fuga e sono riusciti a sfuggire alla cattura.

Il sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile assieme ai responsabili dell’istituto ha permesso di constatare che nulla è stato sottratto.

Indagini in corso per cercare di risalire all’identità degli autori del tentativo di furto.