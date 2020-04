Siracusa e provincia, tra chi non rispetta il contenimento sanitario c'è anche chi va a raccogliere verdure selvatiche

Continuano i controlli anti Covid 19 dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa.

Non solo sul capoluogo, ma anche in tutta la provincia, i militari hanno sorpreso numerose persone a circolare senza motivo valido, alcune anche a bordo di autovetture, solo perché stanche di rimanere chiuse in casa e spinte dalla voglia di svagarsi.

Sanzioni sono state elevate in Siracusa, Lentini, Villasmundo, Augusta, Portopalo di Capo Passero, dove molti erano in cerca di svago vicino al mare.

In particolare, a Palazzolo Acreide, un 65enne è stato trovato fuori dall’abitazione mentre svolgeva attività fisica; a Noto, padre e figlio hanno dichiarato di essere usciti per sbrigare una semplice commissione, e poi a Rosolini e Canicattini Bagni in tanti sono stati sanzionate perché alla ricerca di verdure selvatiche.

Si ricorda che le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro