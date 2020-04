Siracusa, famiglia senza cibo da giorni: i Carabinieri portano un pacco alimentare

Non mangiavano da giorni padre, madre e due figli. Alla fine il capofamiglia ha chiamato i carabinieri per chiedere i contatti di un ente assistenziale.

I militari della Centrale Operativa hanno chiesto alla Caritas di Siracusa di far preparare un pacco alimentare, che hanno poi consegnato alla famiglia.

Pane, pasta, qualche scatola di legumi, passata di pomodoro, farina, una colomba e due uova di cioccolato per i due bambini, ricevendo in cambio sorrisi e gratitudine.