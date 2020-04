Siracusa, l'Inda compie 106 anni: il 16 aprile del 1914 debuttava Agamennone al Teatro Greco

La Fondazione Inda di Siracusa compie 106 anni. Il 16 aprile del 1914, infatti, debuttava Agamennone di Eschilo al Teatro Greco di Siracusa.

L'opera è stata messa in scena con la direzione artistica, la traduzione e le musiche di Ettore Romagnoli, le scene di Duilio Cambellotti e i costumi di Bruno Puozzo. Se l’opera di Eschilo fu il primo passo, la strada disegnata dall’INDA in oltre un secolo si è snodata attraverso figure mitiche come Medea, Edipo e Antigone e ha visto, dal 1927, anche l’esordio della commedia con Nuvole di Aristofane.

Una storia secolare, una storia di identità greca, una storia di radici siracusane e di tradizioni che si tramandano nel tempo.

Emozioni che diventano dolcissimi ricordi in un momento difficile come quello dell'emergenza Coronavirus che ha fatto slittare il tradizionale appuntamento con il festival classico. Un appuntamento rimandato, ma tanto atteso.