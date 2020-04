Avola, incita a non rispettare il contenimento sanitario: denunciato

Avrebbe istigato a violare le vigenti misure di contenimento sanitario.

Per tale motivo, la Polizia di Stato di Avola, ha denunciato R.M., avolese di 51 anni.

L’uomo ha diffuso sui social un video che lo ritraeva mentre percorreva in bicicletta la SP4, incitando i suoi concittadini, con espressione offensive, minacciose ed intimidatorie, a violare le misure anti Covid 19.

L’uomo è stato anche sanzionato per essere uscito dalla propria abitazione ed aver praticato attività sportiva, contrariamente alle norme