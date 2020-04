Solarino, primo decesso per Coronavirus: è una donna

Si è registrato il primo decesso per Coronavirus a Solarino. Si tratta di una donna, positiva al Covid, qualche giorno fa, ricoverata all’ospedale Muscatello di Augusta.

"Ci stringiamo al dolore della famiglia e, unitamente all’Asp territoriale competente, stiamo accelerando i tempi per l’effettuazione dei tamponi ai familiari conviventi, i quali sono già da diversi giorni in quarantena - scrive il sindaco Scorpo sui social - Oggi più di ieri, chiediamo a tutti il massimo rispetto delle regole a tutela della salute propria e altrui."