Siracusa, chiusi per sanificazione i reparti di Medicina, geriatria e la Stroke Unit

Chiusi per sanificazione i reparti di Medicina, Geriatria e la Stroke Unit dell'ospedale Umberto I° di Siracusa e un ulteriore tampone per il personale sanitario sanitario, medici e infermieri effettuato ieri. La notizia arriva da una circolare della direzione del Sues 118 di Catania, Siracusa e Ragusa che informa anche della quarantena disposta per il personale sanitario.

I reparti sono stati chiusi alle 14 di martedì scorso.

Il direttore Cimino smentisce la quarantena per il personale e informa che entro oggi dovrebbe arrivare l'esito dei tamponi che medici e infermieri hanno effettuato ieri.

Su questo nuovo episodio che coinvolge il nosocomio siracusano interviene il segretario generale della Cgil di Siracusa, Roberto Alosi.

"La Direzione Generale e Sanitaria dell'Asp faccia un passo indietro in nome di un residuo di lealtà e di dignità dovuto a tutta la nostra comunità. Sfuggire a questa responsabilità, come accaduto fino adesso, accresce soltanto il clima già pesante di incredulità e sgomento.

Il continuo rincorrersi di notizie di contagio all’interno delle nostre strutture ospedaliere (Siracusa, Avola e ultima in ordine di tempo Augusta), di smentite della dirigenza sanitaria confuse, contraddittorie e a tratti opache, la dice lunga sul concetto di trasparenza applicato alla gestione dell’emergenza Covid 19 nella nostra provincia. E a nulla vale l’obbligo di riservatezza imposto nei confronti della stampa e degli stessi operatori sanitari dipendenti dell’Azienda che, al contrario, accresce oltremodo la tensione e il sospetto dell’ inefficacia dei provvedimenti adottati".

Da qui l'invito rivolto alla Direzione Strategica dell’Asp a dare immediato corso alle direttive già impartite dall’assessore regionale alla sanità al fine di insediare una Cabina di Regia permanente di monitoraggio e di informazione "in cui si possa esercitare, accanto a quella doverosa delle istituzioni, la responsabilità dei cittadini e delle forze sociali di rappresentanza",