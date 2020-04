Palermo, Cannata: "Sì al turismo interno, c'è bisogno di risposte certe"

Sì ad un piano regionale per incentivare il turismo interno in Sicilia. Ad appoggiare la linea del Governo regionale è la deputata di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che spiega: “Proprio in questa fase, con l’avvicinarsi della stagione estiva e in una regione come la Sicilia, occorre sostenere il settore turistico per sperare in un primo, timido segnale di ripresa, di conseguenza, di tutta la filiera: dalle strutture di accoglienza e ricettive alle agenzie di viaggi, dai tour operator alle guide turistiche fino al trasporto e alla ristorazione."

"Sono convinta - continua - che il turismo, uno dei comparti principali della Sicilia, con le sue coste e i suoi siti culturali e naturalistici incantevoli, debba essere uno dei primi a ripartire nel prossimo step. Proprio in questa direzione ritengo che un’importanza strategica vada attribuita alla prossima campagna mediatica e di promozione che dovrà coinvolgere tutti i settori del nostro turismo con un’operazione di marketing capillare in grado di rilanciare il marchio Sicilia agli occhi del mondo. Un altro punto fondamentale è poi quello di affiancare le imprese nel processo ormai incalzante di digitalizzazione. In questa fase ci si è, infatti, resi conto della necessità, per tutti i settori del comparto e non, di essere presenti in maniera più efficace sul web. Perciò - conclude l’on. Rossana Cannata - bisogna permettere alle aziende siciliane di investire di più in tecnologia. E per questo ho sollecitato l’intervento anche del governo regionale al fine di programmare iniziative e interventi in grado di avvicinare sempre più le realtà siciliane al mondo virtuale così da risultare competitive tecnologicamente con le aziende del Centro e Nord Europa".