Avola, tampone negativo per la bimba di 10 mesi e per la sua mamma

Il giorno di Pasqua era stata data a notizia delle buone condizioni della bimba di 10 mesi di Avola, trovata positiva al covid-19.

Ieri sera nel corso dell diretta "Speciale coronavirus" su SiracusaPost.it e su Medical Excellence Tv, il sindaco di Avola, Luca Cannata, ha reso pubblica un'ulteriore buona notizia: l'esito negativo del tampone sia per la bimba che per la mamma.

Il prossimo passo il ritorno in famiglia, non appena anche per il papà finirà il periodo di quarantena.