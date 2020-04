Siracusa, l'infermiere del video-denuncia sul Pronto soccorso dell'Umberto I° svela la sua identità a "Chi l'ha visto?"

Adesso ha un volto e un nome l'infermiere che il 28 marzo scorso fu protagonista di un video-denuncia sulla gestione dell'emergenza coronavirus al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa: Si chiama Marco Salvo e ha deciso di raccontare la sua " verità" a "Chi l'ha visto?" la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli che dedica una sezione della sua trasmissione proprio all'emergenza coronavirus.

Nell'ultima puntata un servizio, realizzato da Marina Borrometi, si occupa proprio del caso del video, che tanto clamore ha suscitato a Siracusa. Al video è seguita una smentita da parte dell'Asp e l'apertura di un fascicolo d'inchiesta da parte della Procura dalla quale l'infermiere è stato sentito come persona informata dei fatti. In ultimo anche un cenno alla positività al covid -19 riscontrata all'infermiere un paio di giorni dopo l'episodio del video.

