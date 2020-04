Augusta, Coronavirus: due sanitari positivi al Muscatello

Sono in tutto sei i casi positivi al Coronavirus ad Augusta, di cui 4 ricoverati al Covid Center di Augusta, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare.

Nota dolente è il contagio all'interno dell'Ospedale Muscatello di Augusta. All'interno del reparto di Neurologia, secondo quanto riferisce la sindaca Cettina Di Pietro, sarebbero due.

Per tale motivo il reparto sarà spostato al piano terreno, per permettere la sanificazione.