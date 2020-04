Priolo Gargallo, arrivano le mascherine per i cittadini: una per ogni componente del nucleo familiare

Sono arrivate, a Priolo Gargallo, 4mila mascherine ordinate dal Comune per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Un altro carico di mascherine arriverà domani.

A darne notizia è il sindaco Pippo Gianni.

Per evitare code e assembramenti, i dispositivi di protezione saranno consegnati direttamente a domicilio, dai volontari di Protezione Civile e Misericordia. Le mascherine saranno distribuite alla popolazione, una per ogni componente del nucleo familiare, alle Forze di Polizia, ai volontari di Protezione Civile e Misericordia, ai medici di base, ai pediatri e al personale dell’ASP.