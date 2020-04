Sortino, Coronavirus: due decessi in poco più di 24 ore. Il sindaco Parlato "Siamo vicini al dolore delle famiglie"

Si sono registrati due decessi, per Coronavirus, in poco più di 24 ore a Sortino. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Parlato sui canali social.

I due erano ricoverati all'Ospedale Umberto I di Siracusa.

"Siamo vicini al dolore delle famiglie" - ha dichiarato Parlato.

Complessivamente la situazione, però, sta migliorando.

"Abbiamo un solo positivo in assistenza domiciliare" - spiega Parlato "In due sono stati dimessi e stanno già andando a casa, mentre un paziente è stato trasferito a Noto ed è in miglioramento, un altro rimane ricoverato all'ospedale di Siracusa".

In tutto Sortino ha registrato 5 casi di decessi per Covid dall'inizio dell'emergenza ad ora.