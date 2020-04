Siracusa, rete e attività di pesca abusiva vicino al Castello Maniace: sanzioni e sequestri

Rete e attività da pesca abusiva al Porto grande di Siracusa, nei pressi del Castello Maniace. La segnalazione è giunta alla Sala operativa della Guardia Costiera, intervenuta poi sul posto.

Ai pescatori abusivi è stata elevate sanzione, mentre la rete è stata sequestrata. Inoltre, agli occupanti è stata elevata sanzione per non aver rispettato il divieto di assembramento necessario per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.