Bonus 600 euro, in pagamento a Siracusa e provincia: ne beneficeranno oltre 19mila persone

Sono già in fase di accredito i 600 euro stanziati dal Governo come contributo una tantum per far fronte all'emergenza, anche economica, Coronavirus.

A Siracusa e provincia i primi a ricevere il beneficio economico saranno 19.638 , mentre oltre 2mila sono ancora sottoposte a verifiche. Complessivamente sono state presentate 29.799 domande.

A diffondere i dati è l'Inps.

Chi non ha ancora richiesto i 600 euro può ancora farlo dal sito dell'Inps.

Il governo pensa di ampliare il sussidio da 600 a 800 euro con il decreto di aprile di modo da coprire anche aprile e maggio.