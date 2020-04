Sindaco Gianni: "Priolo Gargallo primo Comune in Italia per numero di lavoratori attivi"

Priolo Gargallo è il Comune più attivo d'Italia in emergenza Coronavirus. A dirlo è l'Istat che ha stilato la classifica dei 100 comuni per quota di apertura di industrie e servizi.

Priolo si è posizionato al primo posto con l’82,3% di addetti impiegati in settori aperti.

“Anche in tempo di lockdown - ha commentato il primo cittadino Pippo Gianni - con grande spirito di sacrificio, coraggio e determinazione, i priolesi continuano a recarsi al lavoro nell’area del petrolchimico”.

“La Sicilia - ha continuato il Sindaco Gianni - si conferma come una delle regioni con meno imprese chiuse e nonostante questo una delle aree con meno contagi. Evidentemente, i lavoratori e tutti i cittadini si stanno attenendo alle misure restrittive, evitando assembramenti, mantenendo le dovute distanze di sicurezza e osservando le giuste precauzioni igienico-sanitarie”. “Priolo - ha concluso il Sindaco Gianni - tramite l’indotto di migliaia di lavoratori, trascina ai primi posti anche i comuni vicini. A Melilli lavora ancora il 71%, a Lentini il 70,2% e ad Augusta il 69,2%”.